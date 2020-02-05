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Kar ile ve ulaşımı aksatıyor

Tunceli ve Kars'ta etkili olan yoğun kar ile tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

05.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:15
ve 'ta etkili olan yoğun kar ile tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Tunceli- kara yolunun Pülümür ilçesindeki 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Erzincan kara yolu başta olmak üzere, Tunceli- ve kent merkezini ilçelere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yolda kalan araçları çekerek kurtaran ekipler, olumsuz hava koşulları dolayısıyla sürücüleri zincir takmaları ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Kars
Kars'ta sabah saatlerinde başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Bulanık köyünde tipide yoldan çıkan bazı araçları, köylüler traktörle çekerek kurtarmaya çalıştı. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Karın yağmasını fırsat bilen öğrenciler ise kartopu oynayarak eğlendi.
Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde kar küreme çalışması başlattı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıkamış-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ile ve ulaşımı aksatıyor

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Kars, Kültür Sanat

Kaynak: AA


kultur-sanat

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