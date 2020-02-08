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Kar kalınlığı 10 dakikada 10 santimetreyi geçti

Bilecik ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkilerken, 10 dakikada kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

08.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:01Kar kalınlığı 10 dakikada 10 santimetreyi geçti
ve bazı ilçelerinde dün gece aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkilerken, 10 dakikada kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Bilecik'in ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı hayatını olumsuz yönde etkilerken, ilçeye bağlı Köyü'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi, Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerinde ise, 15 santimetreyi geçti. Pazaryeri ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde gece boyu yağan kar yağışı sonrası Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri-Bursa karayolu üzerinde bulunan Ahı Dağı yolunu kullanacak sürücüleri uyararak sürücülerin zincirsiz yola çıkmamalarını söyledi. - BİLECİK

Gümüşdere, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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