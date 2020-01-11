Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu

Sivas 'ın Şarkışla ilçesi Samanyaka köyünde kar sürgünün de etkisi ile oluşan kar kalınlığı kimi yerlerde 2 metre olarak ölçüldü.

YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sivas'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk ama yağışsız havalara bıraktı. Kapanan yaklaşık 400 köy yolu büyük oranda araç ulaşımına açıldı. Kapalı olan 6 köy yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor.

KAR KALINLIĞI BAZI YERLERDE 2 METREYİ BULDU

Geçtiğimiz hafta kar yağışı ile birlikte etkili olan kar sürgünü yer yer 2 metre kalınlıkta kar birikintileri oluşmasına neden oldu. Bu birikintiler karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Sivas'ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde yol açma çalışmaları sırasında kar kütlesinin boyunun iş makinesini aştığı görüldü.