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Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Sivas'ta kar yağışı devam ederken şehir merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

13.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:13Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
'ta kar yağışı devam ederken şehir merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürse de geçtiğimiz gün açılan mahalle ve ara yollar yeniden araç ulaşımına kapandı. Tarihi kent meydanındaki kar iş makinelerinin yardımı ile temizlendi. Yaya ekiplerde kar kürüyerek yaya ulaşımını kolaylaştırdı. Ekipler yoğun karla mücadele çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Vatandaşlar ise uzun süredir bu yoğunlukta kar yarmadığını, yağan karın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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