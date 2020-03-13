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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede ulaşımın sağlanması için zorlu bir mücadele yürütüyor.

13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:44
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede ulaşımın sağlanması için zorlu bir mücadele yürütüyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bir süredir yolu kapalı olan 2867 rakımdaki Tekeli Fidantepe üs bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.
Yüksek rakımlı dağlık alanda yol açmak için 2 iş makinesiyle başlatılan çalışmalarda ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bazı bölgelerde çığ tehlikesine karşı kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Şemdinli, Hakkari, Tekeli, Güncel

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