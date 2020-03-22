Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi
Karla mücadele ekiplerinin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Üs bölgesi yolundaki zorlu çalışması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.
22.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:57
Karla mücadele ekiplerinin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Üs bölgesi yolundaki zorlu çalışması HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA