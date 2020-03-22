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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi

Karla mücadele ekiplerinin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Üs bölgesi yolundaki zorlu çalışması HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor.

22.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:57
Karla mücadele ekiplerinin Yüksekova ilçesindeki Mergezer Üs bölgesi yolundaki zorlu çalışması HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 12 gündür çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi

Kaynak: AA

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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mesaisi
Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Güncel

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