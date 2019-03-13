Kar Kalınlığının 2 Metreyi Aştığı Bölgede Çalışmalar Sürüyor

Kaynak: İHA

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahallenin yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor.İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 6 mahallenin yolu için de ekipler aralıksız bir çalışma yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı 6 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor. - VAN