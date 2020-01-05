Haberler » Güncel » Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu - Haber

Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü Kapadokya'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı.

05.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:14 Kar, Kapadokya'da güzel görüntüler oluşturdu

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Peribacaları ile ünlü 'da, kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. Turistler, beyaza bürünen Peribacaları önünde fotoğraf çekindi.

'de önceki gün etkili olan kar yağışı, Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri beyaza bürüdü. Hafta sonu nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'den gelen turistler, kar yağışı sonrası güzel görüntülerin çıktığı bölgede fotoğraf çektirdi.

indi.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Güray Güral, "Kapadokya'ya yeni gelmemize rağmen çok beğendik. Arkadaşlarımızın tavsiyesi ile geldiğimiz Kapadokya muhteşem bir yer. Hava şartlarından dolayı bazı aktiviteleri yapmak zor olsa da bölgenin masalsı bir güzelliği var" dedi.



Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34   Serik'te ebeveynlere yönelik söyleşi - Haber
11:34   Afganistan'da patlama: 2 ölü - Haber
11:34   Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Haber
11:34   MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı - Haber
11:33   Erzincan'da 200 köy yolu ulaşıma kapalı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
5.01.2020 11:39:04