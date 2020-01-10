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Kar kimine esaret kimine eğlence

ADANA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı kişiler de karda yürümenin ve eğlencenin keyfini çıkarıyor.

10.01.2020 08:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:13Kar kimine esaret kimine eğlence

ADANA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı kişiler de karda yürümenin ve eğlencenin keyfini çıkarıyor.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları kulübü de (PRODOSS), yoğun kar yağışının ardından 'nın Kızıldağ yaylasında karda doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi.  Kızıldağ yaylasında 1 metreyi aşan kar üstünde yürüyüşe başlayan kulüp üyeleri Akpınar, Kızıldağ, Göç Göç mevkisi parkurunda 4 saat yürüyüş yaptı. Kartpostalları aratmayan görseller eşliğinde yürüyen, kar topu oynayıp bazı kesimlerde ise kayarak eğlenen doğa tutkunları, günü, bölgede bulunan bir kahvehane de yanan soba etrafında çay ve kestane keyfi ile tamamladı. Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Sağanak ve yukarı bölgelerimizde aşırı kar yağışı olmasına rağmen, üyelerimizin karda yürüyüş, eğlence ve fotoğraf çekimi isteğini durduramadı. 'ya en yakın Pozantı ve Karaisalı ilçelerimiz de uygun giyim ile herkes kar da güzel bir gün geçirebilir. Kar size gelmiyorsa, siz ona gidin. Biz de öyle yapıyoruz" dedi.



Karaisalı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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