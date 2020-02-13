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Kar küreme aracı devrildi, sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan kar küreme aracı şarampole devrildi, sürücüsü yaralandı.

13.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:23Kar küreme aracı devrildi, sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA'nın ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan kar küreme aracı şarampole devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Şanlıurfa- Siverek karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Karla kapanan yolları açmak için çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görevli Şehabettin İpek yönetimindeki 21 FP 483 plakalı kar küreme aracı, sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İpek, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şehabettin İpek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

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