Kar Küreme Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Giresun
'da kar küreme aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Yağlıdere
ilçesi ile Alucra
ilçesini birbirine bağlayan yolun Çakrak mevkisinde, kar temizleme çalışması yapan Yılmaz Çakır
'ın kullandığı kar küreme aracı uçuruma yuvarlandı.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kar
küreme aracında sıkışan sürücü Çakır ve Köksal Çalık, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köksal Çalık, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yılmaz Çakır,Yağlıdere,Giresun,Kar
18 Kasım 2018 Pazar 00:21