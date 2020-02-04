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Kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu

Sivas'ta bir sürücü kar küreme aracını seyredenken neredeyse yoldan geçmekte olan tırın altında kalıyordu, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

04.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:47Kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu
'ta bir sürücü kar küreme aracını seyredenken neredeyse yoldan geçmekte olan tırın altında kalıyordu, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sivas- karayolu Sivas'ın ilçesi Kızıldağ geçidi yakınlarında ki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesiste vakit geçiren bir tır sürücüsü, yolda devam eden kar temizleme çalışmalarını izlerken neredeyse yoldan geçmekte olan tırın altında kalıyordu. Kar küreme aracını seyreden sürücü, gelmekte olan tırı fark etmedi. Tır kendisine çarpmak üzereyken tırı son anda fark edip geri çekilerek, tırın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu. Bu anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya şahit olan Ramazan Ülker, arkadaşının dikkatsizliğinin neredeyse canına mal olacağını belirtip, son anda kurtulduğunu sözlerine ekledi. - SİVAS

Erzincan, İmranlı, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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