18 Kasım 2018, 01:41

Kar Küreme Aracının Uçuruma Yuvarlanması Sonucu Yaralanan 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kar Küreme Aracının Uçuruma Yuvarlanması Sonucu Yaralanan 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Giresun’da kar küreme aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'da kar küreme aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi ile Alucra ilçesini birbirine bağlayan Kurtbeli geçidi Çakrak mevkinde kar temizleme çalışması yapan Yılmaz Çakır'ın kullandığı kar küreme aracı yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı haber alan köylülerin ilk müdahalesi ile araç içinde sıkışan sürücü Yılmaz Çakır ve arkadaşı Köksal Çalık sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 ekiplerinin kaza yerinde ki ilk müdahalesinin ardından önce Yağlıdere Devlet Hastanesine sevk edilen ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN Alucra,Yılmaz Çakır,Yağlıdere,Giresun
18 Kasım 2018 Pazar 01:41



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