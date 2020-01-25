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Kar leoparı Esin Handal, Bursalı dağcılara tecrübelerini anlattı

Kar leoparı unvanı alan ilk kadın Türk sporcu Esin Handal, Bursa dağcılık kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği söyleşiye katıldı.

25.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:07Kar leoparı Esin Handal, Bursalı dağcılara tecrübelerini anlattı
Kar leoparı unvanı alan ilk kadın Türk sporcu Esin Handal, dağcılık kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği söyleşiye katıldı.

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye Bursalı dağcılar ilgi gösterdi. Eski Sovyetler Birliği döneminin toprakları arasında bulunan ve 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanan dağcılara "kar leoparı" unvanı verilirken, bu unvanı alan ilk kadın Türk sporcu olan Ezir Handal, 2019 yılında gerçekleştirdiği 7 bin 439 metre yüksekliğindeki Pobeda Dağı tırmanışını paylaştı. Bursalı dağcıların sorularını cevaplayan Handal'a kadın dağcılar adına Nokta Dağcılık Kulüp Başkanı Hacer Özkalender tarafından çiçek takdim edildi. Programın sonunda dünyadaki tam panoramik en büyük müze olan ve geçtiğimiz günlerde UNESCO'da İdealkent Ödülü'ne layık görülen müze ziyaret edildi. - BURSA

Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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