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Kar manzarası büyülüyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bırakıyor.

17.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:10
'ün ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bırakıyor.
Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki Ortakçılar, Bostancılar ve göletlerinin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzara, drone ile görüntülendi.
"İlçemiz her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor"
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.
İlçedeki göletlerin dört mevsim ziyaretçi akınına uğradığını belirten Ertuğrul, ilçenin özellikle yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktası olduğunu kaydetti.
Ertuğrul, göletlerin yüzeyinin buz tutmasının eşsiz bir manzara ortaya çıkardığını vurgulayarak, "Kış mevsiminde göletlerimiz ayrı güzelliğe bürünüyor. Herkesi, bu muhteşem güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Kar manzarası büyülüyor

Kadıköy, Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: AA


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