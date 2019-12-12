Haberler » Güncel » Kar maskeli hırsız yakalandı - Haber

Kar maskeli hırsız yakalandı

ADAPAZARI'nda, bir iş yerine maske takıp girerek, laptop ve 300 lira çalan Irak uyruklu Nabel Falah H.H. (18) polis tarafından yakalandı.

12.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02Kar maskeli hırsız yakalandı
ADAPAZARI'nda, bir iş yerine maske takıp girerek, laptop ve 300 lira çalan uyruklu Nabel Falah H.H. (18) polis tarafından yakalandı.

'nda gece yarısı bir iş yerine giren maskeli hırsız, laptop ile kasadaki 300 lirayı çaldı. Hırsızlığın ortaya çıkması üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

,  Irak uyruklu Nabel Falah H.H.  olduğu ortaya çıkan şüpheliyi, saklandığı evde gözaltına aldı.

Evde bulunan laptop, sahibine teslim edildi. Nabel Falah H. H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


- Adapazarısakarya

Adapazarı, Polis, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:10 Sakarya'dan kısa kısa - Haber
12:10 Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Haber
12:09 Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın: 1 yaralı - Haber
12:08 HDP önündeki eylemde 101'inci gün - Haber
12:04 NEVÜ'de "Nevşehir Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:11:01