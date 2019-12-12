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Kar maskeli hırsız yakalandı

Adapazarı'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı.

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44Kar maskeli hırsız yakalandı

'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı. , güvenlik kameralarını inceleyerek Irak uyruklu Nabel Falah H.H.'yi (18) yakaladı.

Adapazarı'nda gece bir iş yerine giren hırsız, laptop ve 300 TL para çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Polis şüphelinin saklandığı evi tespit ederek baskın düzenledi. Irak uyruklu Nabel Falah H. H. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Nabel Falah H. H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Adapazarı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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