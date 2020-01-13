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Kar maskeli hırsızlar, camı kırdı 50 saniyede akıllı telefonları böyle çaldılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir telefon mağazasının camını kaldırım taşıyla kıran kar maskeli 4 hırsız, 50 saniye içerisinde 80 bin TL değerinde 16 akıllı telefonu çaldı.

13.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:17Kar maskeli hırsızlar, camı kırdı 50 saniyede akıllı telefonları böyle çaldılar
'nın ilçesinde bir telefon mağazasının camını kaldırım taşıyla kıran kar maskeli 4 hırsız, 50 saniye içerisinde 80 bin TL değerinde 16 akıllı telefonu çaldı. O anlar s aniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. .

Edinilen bilgiye göre, saat 05.10 sıralarında Heykel Meydanı'nda bulunan bir telefon bayisine, çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla cam çerçeveyi kırarak içeri girdi.

Üzerlerine kırılan cam çerçevenin düşmesine rağmen yılmayan şüpheliler, teşhirde bulunan 16 adet cep telefonunu çalarak geldikleri otomobille kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kar maskeli hırsızları arıyor. - BURSA

Karacabey, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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