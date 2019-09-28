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Kar maskeli hırsızlar polisten kaçamadı

Erzurum'da, bir iş yerinden kar maskesi takarak 160 bin avro ile 10 bin lira çalan 4 zanlı, çaldıkları paralarla yakalandı.

28.09.2019 17:24
Erzurum'da, bir iş yerinden kar maskesi takarak 160 bin avro ile 10 bin lira çalan 4 zanlı, çaldıkları paralarla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22 Eylül'de Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde bir iş yerindeki çelik kasadan 160 bin avro ile 10 bin liranın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
İş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletlerle iş yerine gelen, yüzlerinde maske ve sırtlarında çanta olan iki kişinin hırsızlık yaptığını, iki şüphelinin de onlara yardım ettiğini tespit etti.
Şüphelileri takibe alan polisler, Tekirdağ, İstanbul ve Erzurum'da çalışma yaptı. 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerinden İ.P. ve O.G, Erzurum'da, A.C. ve Y.B Tekirdağ'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin üzerinden çıkan 160 bin avro, sahibine teslim edildi.
Kar maskeli hırsızlar polisten kaçamadı

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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