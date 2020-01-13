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Kar maskesi ile girdi, tabancayla paraları böyle gasp etti

Bursa'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı.

13.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:11Kar maskesi ile girdi, tabancayla paraları böyle gasp etti
'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte markette oturan kasiyer M.A.A., elinde tabanca ile birisinin girdiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Montu ile yüzünü kapamaya çalışan hırsız, kasadaki 3 bin lirayı ve M.A.A.'nın cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kapı ve camlardan parmak izi aldı.

Kasadaki bozuk 5 liralara dokunmayan hırsızın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Silahlı gaspçı kamerada

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silahlı soyguncu elindeki tabancayla iş yerine girerek kasaya yöneldiği, elindeki tabancayı kasiyere tutarak paraları ve cep telefonu gasp ederek hızla kaçtığı görüldü. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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