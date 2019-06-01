KAR-MEK'te sergi heyecanı

Kartepe
Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK Yılsonu Sergisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Kartepe Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının her yıl büyük ilgi gören KAR-MEK Yıl Sonu Sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Hazırlıkları yoğun bir şekilde devam eden KAR-MEK Yıl Sonu Sergisi, Ataevler Kültür Merkezi'nde 12 Haziran Çarşamba
saat 15.00'da düzenlenecek açılış programı ile gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli eserler 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergiye il ve ilçe protokolünün yanı sıra Kartepeli vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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