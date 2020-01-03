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Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

Muş'ta dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

03.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:20 Kar, Muş'ta 80 köy yolunu ulaşıma kapadı

'ta dün gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Muş'da dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde koy yollarının kapanmasına sebep oldu. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre gece etkili olan kar yağışı sebebiyle 80 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. 

Bu arada kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve ardından etkili olan soğuklar sebebiyle oluşan kırağı ağaçlarda ilginç görüntüler oluşturdu. Cadde ve sokaklarda yol boyunca sıralanan ağaçlardaki beyaza bürünmüş ağaçlar, kartpostal manzaraları oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, kar şağışının pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.



Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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