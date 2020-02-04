Haberler » Güncel » Kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor - Haber

Kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor

Kar ve tipi Kar yağışından görüntü Kars'da kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor Yoğun kar ve tipiden dolayı Kağızman-Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldıKars'da yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:08
Kar ve tipi
Kar yağışından görüntü 'da kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor
Yoğun kar ve tipiden dolayı Kağızman- kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı
Kars'da yoğun kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı kentte 16 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.
Kentteki kara yollarında da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kağızman-Ağrı kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı.
Kar ve tipi Akyaka ilçesinde 3, Digor'da 2, Sarıkamış'ta 7, Selim ilçesinde de 4 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler söz konusu yollarda karla mücadele çalışmasını başlattı.
Kent merkezi başta olmak üzere ilin genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle 16 köyle ulaşım sağlanamıyor

Kağızman, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 20:49:22