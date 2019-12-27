Haberler » Güncel » Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı - Haber

Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Malatya'da kar nedeniyle 205 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:04 Kar nedeniyle 205 mahalle yolu ulaşıma kapandı
'da kar nedeniyle 205 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri tarafından yolların 150'si ulaşıma açılırken, 50 mahallenin yolunda ise çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Malatya'da 2 gündür yağan kar, kentin yüksek kesimlere ve bazı ilçelerde etkili oldu. Kar nedeniyle kapanan yaklaşık 205 mahalle yolundan 150'si ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı 55 kırsal mahalle yolunu açma çalışmaları, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sürdürülüyor.

Yağışların ardından kopan elektrik hatları ve yıkılan direklere de müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde çalışıyor. 2 günde 150'ye yakın mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, gün içerisinde bir mahalle yolunu birkaç defa açmak zorunda kalıyor.

Yağışların en çok etkili olduğu ilçelerin Pütürge, Akçadağ, Doğanyol, Hekimhan ve Kuluncak olduğu bildirildi. İlçelerde 55 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Haber
17:30   Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu: (3) - Haber
17:29   Örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Haber
17:28   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
17:25   Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:41:49