Haberler » Güncel » Kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber

Kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

15.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:28
'te kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Pervari ve Şirvan'da 18'er, Eruh'ta 5, Tillo'da 3, 'da 2 ve 'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an tüm bölgelerde ekiplerimiz var. Merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açıldı. İl genelinde kapalı 47 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.
Kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

Kurtalan, Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 17:49:20