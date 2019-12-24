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Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı (2)

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

24.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:42
Kahramanmaraş- kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller Bölgesi ile ilçesi arasında trafik akışının durmasına neden oldu.
Ağır vasıtaların karlı yolda ilerleyememesi, bazı tırların kayması ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, Büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekipleri bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri, hem Andırın ilçesi kavşağı hem de Göksun ilçesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede enerji verilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı (2)

Kahramanmaraş, Kayseri, Göksun, Güncel

Kaynak: AA


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