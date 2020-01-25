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Kar nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü ulaşıma açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

25.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:03Kar nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü ulaşıma açıldı
'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada Merkezde 20, ilçesinde 54, ilçesinde 30, Ovacık ilçesinde 40, Safranbolu ilçesinde 40 ve Yenice ilçesinde 25 olmak üzere 209 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

12 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon ve 5 pikap ile çalışmalar sürdüren ekipler gün içerisinde 15'i Merkez, 11'i Eflani, 17'si Eskipazar, 21'i Ovacık, 18'i Safranbolu, 11'i Yenice olmak üzere toplam 93 köy yolu ulaşıma açıldı.

116 Köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: İHA

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