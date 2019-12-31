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Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve 120 küçükbaş, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

31.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:26 Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı

ANTALYA'nın ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve 120 küçükbaş, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Çukurca Yaylası'nda 4 kişinin hayvanlarıyla mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma ve Serik Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, dün yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan Erol Tekyıldız, İsa Tekyıldız, Sevgi Tekyıldız ve İsmail Arıbaş'a ulaştı. 4 kişi ve yanlarındaki 120 küçükbaş, bugün jandarma ve Serik Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Jandarma, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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