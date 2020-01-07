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Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan at sürüsü kurtarıldı

Hakkari'de kaybolan ve bir süre sonra kar nedeniyle yaylada mahsur kaldıkları anlaşılan at sürüsü, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

07.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:02
'de kaybolan ve bir süre sonra kar nedeniyle yaylada mahsur kaldıkları anlaşılan at sürüsü, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Otluca köyünde vatandaşlar, bir süre önce kaybolan ve olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadıkları 8 atı, Navşivan Yaylası'nda buldu.
Yayla yolunun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hayvanları geri getiremeyen köylüler, İl Özel İdaresi ve AFAD'dan yardım istedi.
Bunun üzerine atların kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yüksekliği yer yer yaklaşık 2 metreye ulaşan karla kaplı yolu 5 saatlik çalışma sonucu açtı.
Samanla beslenen atlar, daha sonra vatandaşlarca köye götürüldü.
Köylülerden Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır atları aradıklarını fakat bulamadıklarını söyledi.
Bugün hayvanları yaylada yaklaşık 5 saat aradıklarını ve sonunda bulduklarını anlatan Gül, "İl Özel İdaresine, AFAD'a verdik. Onlar da çalışmada zorlandı. Burası yüksek bir yer. Bazı yerlerde 2 metreye yakın kar var. Valiliğimize, İl Özel İdaresine, AFAD'a çok teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımızı bulduk ve köye götüreceğiz." dedi.
Zahir Kaya da karda kaybolup mahsur kalan atları ekiplerin yardımıyla kurtardıklarını, hayvanların durumunun iyi olduğunu belirtti.
Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan at sürüsü kurtarıldı

Hakkari, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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