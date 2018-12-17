Kar Ortasında Yeşil Yapraklı Ayva Ağacı Şaşırtıyor

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yağan karın ortasında yemyeşil yaprağını dökmemiş ayva ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarında Ali Güngör'e ait arazide bulunan ayva ağacının Aralık ayı ortalarında toprağa kar düşmesine rağmen elma ve ceviz ağaçlarının arasında hala üzerinde yeşil yapraklar bulunması herkesin ilgisini çekiyor.Anaç ve iklim etkisi yüzünden bazı ayva ağaçlarının yapraklarının yeşil kalarak bir süre dibine düşmeyebileceğini söyleyen Ziraat Mühendisi Erkan Özer, " Bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinde gitmediğinden ayva ağacı soğuklama ihtiyacını karşılayamadığı için yaprakları yeşil kalabilir. Ayrıca küresel ısınmadan da kaynaklanabilir" dedi.(MA-EFE) - KÜTAHYA