Kar Sarıkamış'ı yeniden beyaza bürüdü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
30.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü ilçede, kar yağışı etkili oldu.
Çevreyi yeniden beyaz örtü ile kaplayan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
İlçede aniden bastıran kar yağışına sokaklardaki bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının düştüğü ilçede, kar yağışı etkili oldu.
Çevreyi yeniden beyaz örtü ile kaplayan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
İlçede aniden bastıran kar yağışına sokaklardaki bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Kaynak: AA