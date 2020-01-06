Haberler » Güncel » Kar sevincinin en güzeli fotoğrafı - Haber

Kar sevincinin en güzeli fotoğrafı

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına sevinen bir köpeğin verdiği poz görenleri kendine hayran bıraktı.

06.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:37 Kar sevincinin en güzeli fotoğrafı
'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına sevinen bir köpeğin verdiği poz görenleri kendine hayran bıraktı.

İnönü ilçesinde gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı güzel fotoğraflara yansıdı. İlçe beyaza bürünürken, fotoğraf severlerin objektifinden güzel kareler çıktı. Bir vatandaşın çekmiş olduğu beyaz renkte bir köpeğin kar üzerindeki fotoğrafları günün en güzel fotoğrafları arasında oldu. Bu fotoğrafın yanı sıra ilçede çok sayıda güzel kareler fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:25   Delice Belediyesi gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşlara dağıtıyor - KIRIKKALE - Haber
15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:26:02