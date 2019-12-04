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Kar sınır kapısından giriş yaptı, ekipler teyakkuzda!

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Edirne ve ilçelerinde kar yağışı başladı. Bölgede alarma geçen Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

04.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:11

ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Edirne'nin köyü kesimlerinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

EKİPLER ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Balkanlara yakın köylerde kar yağışı nedeniyle bitki örtüsü beyaza büründü. 'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.

MEVSİMİN İLK KARINI SEVİNÇLE KARŞILADILAR

Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi. Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.

"KURAKLIK TEHLİKESİNDEN KURTULDUK"

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti. Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Kar sınır kapısından giriş yaptı, ekipler teyakkuzda!

Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, Güncel


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