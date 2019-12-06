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Kar sonrası Eskişehir manzarası

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı, ardında eşsiz görüntüler bıraktı.

06.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:23Kar sonrası Eskişehir manzarası
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı, ardında eşsiz görüntüler bıraktı.

Eskişehir'de kış aylarının gelmesiyle birlikte mevsimin ilk karı geçtiğimiz günlerde etkisini gösterdi. Gün boyu süren kar yağışı, yüksek kesimlerde daha etkili olurken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yeşil ile beyazın buluşması bir görsel şölen oluştururken, güneşin de etkisini göstermesiyle seyir zevkini de arttırdı. Eskişehir'in Yarımca Mahallesi tamamen karla kaplanırken, beyaz örtü fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar için adeta bir kadraj oldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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