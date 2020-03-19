Menü
Haberler››Güncel››Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı - Güncel

Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.

19.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:25
Kar sonrası muhteşem manzara ortaya çıktı
Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından oluşan manzara görenleri hayran bıraktı.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında Düzce dağları beyaz örtü ile kaplandı. Düzceli doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir'in çektiği fotoğraflarda doğanın tüm renkleri bir karede toplandı. Şehir merkezinden çekilen fotoğraflarda beyaz örtü ile kaplanan Düzce dağlarının yeşil ile buluşması dikkat çekti. Havanın açılması ile mavi renklerinin de hakim olduğu fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor Güncel
Son dakika: Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine ve motorine indirim bekleniyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Güncel
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Güncel
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading