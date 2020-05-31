Kar sularıyla beslenen şelale görsel şölen sunuyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar sularıyla beslenen ve baharın gelişiyle çevresindeki çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen Toklu Şelalesi, manzarasıyla adeta büyülüyor.

31.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:18

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar sularıyla beslenen ve baharın gelişiyle çevresindeki çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen Toklu Şelalesi, manzarasıyla adeta büyülüyor.

İlçeye bağlı Yukarı Toklu köyünde bulunan ve yılın bu döneminde dağlardaki karın erimesi ve yağmurlarla debisi yükselen şelale, 15 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

İlkbaharda çevresinde açan çiçeklerle eşsiz bir manzaraya dönüşen şelaleye, doğaseverler ile fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

Şelaleye gelen ziyaretçiler, yüksek kayalıkların arasından süzülen suların önünde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.
Ziyaretçilerden Yunus Sarıkaya, AA muhabirine, arkadaşıyla mantar toplamak isterken şelaleyi tesadüfen gördüğünü söyledi.

Fırsat buldukça şelaleye geleceğini belirten Sarıkaya, şelalenin etrafında açan rengarenk çiçeklerin manzarayı güzelleştirdiğini belirtti.

Kar sularıyla beslenen şelale görsel şölen sunuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkaya, Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Haber

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