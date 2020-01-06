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Kar sürgünü ulaşımı felç etti

Sivas-Kayseri kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.

06.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:12 Kar sürgünü ulaşımı felç etti
Sivas- kara yolunda etkili olan kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ta etkili olan dondurucu soğuk rüzgarla birleşince ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas-Kayseri kara yolunun Sivas ile ilçesi arasındaki Keçili köyü yol ayrımında kar sürgünü yaşandı. Sürgünün yola taşıdığı kar ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile 3 çekici yoldan çıktı. Bazı çekiciler bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmadı. Devam eden sürgün nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. - SİVAS

Şarkışla, Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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