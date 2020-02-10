Haberler » Güncel » Kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi - Haber

Kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak tatilin keyfini çıkardı.

10.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:44Kar tatilini fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi
'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verilmişti. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar, kent merkezi Emek mahallesinde bulunan Yumurta tepeye akın etti. Çocuklar yanlarında getirdikleri leğen, naylon ve kızaklar ile karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocukların kayak keyfi esnasında küçük kazalar da yaşandı.

Oğlunu kaydırmaya getirdiğini ve kendisinin de beraber kaydığını belirten Mustafa Şimşek, "Bende oğlumu kaydırmaya getirmiştim, çocukluk günlerim aklıma geldi. Şimdi de bir çocuktan kızak aldım ben kayacağım şimdi sıra bende " dedi.

Çocuklar ise yağan karın keyfini kayarak çıkardıklarını söylediler. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:45:19