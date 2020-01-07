Haberler » Güncel » Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Haber

Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.

07.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:05 Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Merkez ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kardan kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini gösteriyor. Tekirdağ- Malkara karayolunun 5'nci kilometresindeki Bağlar rampası kesiminde kar ve tipi nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.



Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı - Haber
17:56   Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon - Haber
17:55   Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü - Haber
17:55   9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Haber
17:55   Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:58:55