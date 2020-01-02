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Kar temizliği yapan greydere çarpan otobüs yoldan çıktı: 17 yaralı

Erzincan-Sivas karayolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

02.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:54 Kar temizliği yapan greydere çarpan otobüs yoldan çıktı: 17 yaralı
Erzincan- karayolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar temizliği yapan iş makinesine arkadan çarpan yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzincan kent merkezinde bahardan kalma hava sıcaklığı yaşanırken, bazı ilçelerde kar ve tipi etkili oluyor. Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde etkili olan kar zemini beyaza büründürdü. Ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerinin kontrolünde sıkıntısız bir şekilde yola devam etti.

Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kalkancı köyü mevkiinde de sabaha karşı Necdet Karaca'nın kullandığı 61 S 1098 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolları açmaya çalışan Süleyman Bayramoğlu idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yoldan çıktı. Kazada otobüs sürücüsü Karaca ile yolculardan 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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