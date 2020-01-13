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Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)

ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİAfyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'na geldi.

13.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:11Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)

ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİ

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'na geldi. Burada okul bahçesinde bazı velilerle görüşen Metin Yalçın, daha sonra okul binasına girdi. Olay nedeniyle vücutlarında yaralar oluşan çocukların ise bugün okula gelmediği belirtildi.

Diğer yandan, hastanede 2 öğrencinin halen tedavisinin devam ettiği, kendilerini takip eden doktorun hazırlayacağı raporun ise henüz tamamlanmadığı kaydedildi.



Şemsi Tebrizi, Metin Yalçın, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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