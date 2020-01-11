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Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2)

ÇOCUKLARDAN 8'İ TABURCU EDİLDİAfyonkarahisar'da, okulun bahçesinde, kar topu oynarken girdikleri su birikintisinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerden 8'i tedavilerinin tamamlanması üzerine bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

11.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:27Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (2)

ÇOCUKLARDAN 8'İ TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar'da, okulun bahçesinde, kar topu oynarken girdikleri su birikintisinde vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerden 8'i tedavilerinin tamamlanması üzerine bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Kalça kısmında oluşan yanık nedeniyle durumu ciddiyetini koruyan çocuğun tedavisi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde sürüyor.

VALİ: İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını belirterek, "Şu an itibariyle idari soruşturma devam ediyor. Gerekli incelemelerin ardından detaylı olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.



Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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