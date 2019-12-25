Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede

Son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası bugünden itibaren yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritasına göre yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş hızlanacak ve birçok şehirde kar yağışı görünecek. Kar yarın Ankara'yı etkilemeye başlayacak, İstanbul'da ise hafta sonu soğumanın etkisiyle kar görülebilir. İşte son dakika tahminleri.

Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisi altına giriyor, bugünden itibaren etkisini artıracak olan soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları hızla düşerken hafta sonu yurdun önemli bir kısmında beyaz örtü oluşacak.

ANKARA'DA YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Yarından itibaren yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta sonu soğumanın etkisiyle kar da etkili olduğu alanı genişletecek. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek.

İSTANBUL'A İLK KAR HAFTA SONU DÜŞEBİLİR

Soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul'u da etkileyecek. Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar düşerken, şehir genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülebilir.

SOĞUK YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.