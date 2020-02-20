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Kar üstündeki voleybol maçı, renkli görüntüler oluşturdu

Erzurum'da devam eden Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları kapsamında gerçekleştirilen kar voleybolu maçları, renkli görüntülere sahne oldu.

20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58Kar üstündeki voleybol maçı, renkli görüntüler oluşturdu
Erzurum'da devam eden Koç Fest 2020 Kış Oyunları kapsamında gerçekleştirilen kar voleybolu maçları, renkli görüntülere sahne oldu.
Koç Holding ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken Kayak Merkezi'nde sürdürülen organizasyonda, kar voleybolu turnuvası düzenlendi.
Üniversite öğrencilerinden oluşan 8 erkek ile 5 kadın takımı, birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.
Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları Genel Koordinatörü Levent Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin güzel şekilde sürdüğünü söyledi.
Festivalin yeniliklerinden birinin de kar voleybolu olduğunu aktaran Mergen, şöyle konuştu:
"Festival her yıl olduğu gibi bu sene de keyifli geçiyor. Üniversitelerimiz ve sporcularımız artık hazırlanarak, işin ciddiyetini bilerek geliyor. Festivalde gençlerimiz maçlar yapıp, eğlenceli etkinliklere katılıyor. Dopdolu bir festival olduğu için daha fazla katılım gerçekleşiyor. Bunun yanında kar voleybolu dünyada ve Avrupa'da son 15 senedir yapılıyor ama Türkiye'de 4-5 yıl önce ilk Kayseri Erciyes'te oynandı. Kar voleybolunun önü çok açık ve kış olimpiyatlarına da dahil edilecektir."
Organizasyon, 23 Şubat'ta sona erecek.

Kayak Merkezi, voleybol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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