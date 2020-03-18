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Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği

Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.

18.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:29
Kar ve 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı güzelliği
Samsun 'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.

Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyir ederken kar yağışı ise yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan 116 metre uzunluğundaki direkte asılı olan 450 kilo ağırlığında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı ise kar yağışı altında muhteşem bir görüntü sergiliyor.

Bayrak yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, Güncel

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