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Kar ve sis Denizli-Antalya kara yolunda ulaşımı aksatıyor

Denizli'de etkili olan sis ve kar yağışı, kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

16.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:45
Denizli 'de etkili olan sis ve kar yağışı, kenti Antalya 'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Denizli-Antalya kara yolunda öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandı.
Trafik ekipleri, Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde kontrol noktaları oluşturdu.
Bu güzergahı kullanan sürücüler 25 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı. Kar ve sis Denizli-Antalya kara yolunda ulaşımı aksatıyor

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Denizli, Güncel

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