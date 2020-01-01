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Kar ve sis etkili ulaşımı aksattı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksattı.

01.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:11
'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksattı.
Ardahan- kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Söz konusu yolda karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, kısmen buzlanmaların da yaşandığı yolda tuzlama yaptı.
Ardahan'dan Artvin istikametine otomobiliyle giden sürücü Özgür Açıkyıldız, kar yağışı ve sise yakalandığını belirterek, "Yükseklerde kar ve sis bekleniyordu. Beklenen bir durumdu. Tedbirli olduktan sora sıkıntı olmuyor." diye konuştu.
Kar ve sis etkili ulaşımı aksattı

Ardahan, Şavşat, Güncel

Kaynak: AA


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