Haberler » Güncel » Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu - Haber

Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi, Ardahan'daki Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları da olumsuz etkiledi.

10.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:34Kar ve tipi Çıldır Gölü'ndeki kızakçıları vurdu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi, 'daki Gölü'ndeki kızakçıları da olumsuz etkiledi. Kötü hava nedeniyle göle turist gelmeyince 11 kızakçı, hafta sonunu bekleyerek, geçirmek zorunda kaldı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistleri gezdirerek geçimlerini sağlayan atlı kızakçılar, bu hafta sonu umduklarını bulamadı. Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle turist kafilelerinin gelmediği Çıldır Gölü'nde kızakçılar, vakitlerini sohbet ederek, geçirdi. 16 yıldır kızakçılık yapan Tekin Akçay (58), "Hava muhalefeti nedeniyle beklenen turist kafileleri gelmedi. Günü siftah yapamadan geçirdik" dedi.



Ardahan, turist, Çıldır, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:48  Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı
09:42  Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
09:11  Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
08:47  Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
08:40  On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 10 Şubat 2020 Milli Piyango
10.02.2020 10:08:21