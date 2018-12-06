Kar ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

06 Aralık 2018 Perşembe 14:05



06 Aralık 2018 Perşembe 14:05

Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili olurken ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.İlçe merkezinin yüksek mahalleleri olan Akıncılar ve Fatih mahallelerinde kar yağışı fırtına ile tipiye dönüştü.Demirci-Simav kara yolu bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde de kar yağışı ve fırtına ile görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.Kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü.Ani bastıran tipi nedeniyle Akçakertik mevkisinde yolda kalan nakliye kamyonları, Demirci Karayolları Bakım Evi Şefliği ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Ekipler, 1 tuzlama ve 3 kar küreme aracıyla yollarda temizleme çalışması yapıyor.Kara yolunda uygulama yapan Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timi de kar lastiği, zincir ve çekme halatı kontrolü yapıyor. Kar lastiği ve çekme halatı bulunmayan araçların çıkışına izin verilmiyor.Yetkililer akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşeceğini, sürücülerin buzlanma ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.