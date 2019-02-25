Kar ve Tipi Nedeniyle 31 Kara Yolu Ulaşıma Kapalı

Türkiye
genelinde kar ve tipi nedeniyle 31 yol güzergahı ulaşıma kapandı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.
Açıklamada saat 01.00 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:
"Şuhut-Başören, Ayrancı- Erdemli
, Karaman- Silifke
(Mara
Yolu), Tarasçı- Cevizli
, Bozkır- Alanya
(Geynebeli Geçidi), Karaman-Kırobası, Mersin-Karaman il sınırı- Güzeloluk
, Tekir- Göksun
(Eski Püren Yolu), Elbistan- Gürün
, Pertek-Çemişgezek- Ovacık
, Trabzon- Gümüşhane
il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Aydınlar- Çatak
, Espiye-Yağlıdere- Alucra
(Kurtbeli Geçidi), Yomra- Özdil-Gümüşhane il sınırı, Of-Çaykara- Bayburt
(Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Sürmene-Beşköy- Bahçecik
, Beşikdüzü-Sisdağı, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Salmankaş Geçidi- Arpalı
, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Erzurum- Tekman
, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum- Kars
il sınırı-Çakırbaba Geçidi, Erzincan- Başköy
, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy- Çayırlı
, Erzincan-Başköy Çayırlı, Üçdam- Yedisu
, Göle-Bozkuş- Selim
, Yalnızçam-Ardanuç."
Güzeloluk, Çemişgezek, Türkiye, Kar, Güncel
Kaynak: AA